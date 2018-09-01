كريم حافظ فى نزهة مع تريزيجيه فى أحد مطاعم تركيا

نشر المدافع المصري كريم حافظ، المنتقل حديثا إلى فريق اسطنبول باشاك شهير، صورة تجمعه مع الجناح الدولى محمود تريزيجيه فى أحد المطاعم التركية.
وكتب كريم حافظ خلال الصورة التى نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "سعيد جدا لرؤية أخى تريزيجيه".
وشارك كريم حافظ أمس الخميس فى تدريبات باشاك شهير للمرة الأولى بعد انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من وادى دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.
وكان اللاعب المصرى معاراً لصفوف لانس الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى منذ عام 2016، قبل الانتقال حديثا إلى باشاك شهير الذى يضم بين صفوفه المهاجم التوجولى إيمانويل أديبايور وأردا توران لاعب برشلونة الإسبانى السابق، وكليشى مدافع مانشستر سيتى الإنجليزى السابق.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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