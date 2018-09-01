كريم حافظ فى نزهة مع تريزيجيه فى أحد مطاعم تركيا

نشر المدافع المصري كريم حافظ، المنتقل حديثا إلى فريق اسطنبول باشاك شهير، صورة تجمعه مع الجناح الدولى محمود تريزيجيه فى أحد المطاعم التركية.

وكتب كريم حافظ خلال الصورة التى نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "سعيد جدا لرؤية أخى تريزيجيه".

وشارك كريم حافظ أمس الخميس فى تدريبات باشاك شهير للمرة الأولى بعد انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من وادى دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وكان اللاعب المصرى معاراً لصفوف لانس الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى منذ عام 2016، قبل الانتقال حديثا إلى باشاك شهير الذى يضم بين صفوفه المهاجم التوجولى إيمانويل أديبايور وأردا توران لاعب برشلونة الإسبانى السابق، وكليشى مدافع مانشستر سيتى الإنجليزى السابق.