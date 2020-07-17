وفاة الملاكم الأمريكي الذي لم يعرف الهزيمة
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وفاة الملاكم الأمريكي الذي لم يعرف الهزيمة

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العرب اليوم - وفاة الملاكم الأمريكي الذي لم يعرف الهزيمة

الملاكم الأمريكي بالوزن المتوسط، ترافيل مايسون
واشنطن ـ العرب اليوم

توفي الملاكم الأمريكي بالوزن المتوسط، ترافيل مايسون الأربعاء الماضي، في حادث سيارة، وفقا لما ذكرته الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية.ووفقا لشبكة ESPN فإن مايسون قضى نحبه فورا في حادث مرور بالقرب من مدينة أوستن، عندما كان يقود سيارته قبل أن يصطدم بسيارة أخرى ليلقى سائق تلك السيارة والذي يبلغ 61 عاما حتفه أيضا بعد وصوله المستشفى.وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث الذي أسفر عن مقتل شخصين إلا أنه لم يتم تحديد أسبابه بعد.ولم يذق الملاكم البالغ 24 عاما طعم الهزيمة في مشواره المهني حيث حقق 17 فوزا 13 منها بالضربة القاضية.وآخر نزال له كان في يناير من هذا العام، عندما أطاح بالمكسيكي فرناندو كاستانيدا من الجولة الأولى.

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وفاة الملاكم الأمريكي الذي لم يعرف الهزيمة وفاة الملاكم الأمريكي الذي لم يعرف الهزيمة



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