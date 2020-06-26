إصابة أسطورة الملاكمة روبرتو دوران بفيروس كورونا

وكتب نجل روبرتو دوران عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنسجترام:" لقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابة والدي بفيروس كورونا".وأضاف:" والدي لا يعاني من أعراض أكثر من أعراض الإنفلونزا العادية، وهو بخير، وخضع للمراقبة حاليا".وتابع:" تحدثتا مع الطبيب المعالج وأخبر أنه رئتيه بخير، لدينا إيمان قوي بأن كل شيئ سيصبح على ما يرام".ويعد البنمي روبرتو دوران أحد أبرز أساطير الملاكمة، حيث توج بلقب بطل العالم 6 مرات.