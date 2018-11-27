تعرف علي موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه فريق المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، في المباراة المقرر إقامتها باستاد السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في إطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري الحكم جهاد جريشة ليدير المباراة على أن يعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد عبد الله حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي وصبحي العمراوي حكمًا خامسًا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عن طريق فضائية ON Sport ونايل سبورت أرضي وفضائي.

ويتذيل الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة وذلك نظرًا لأنه خاض 6 مباريات فقط، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة،بينما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 17 من 13 مباراة حيث فاز في 5 مواجهات ،بينما تعادل في مباراتين وهزم في 6 مواجهات.