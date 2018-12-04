اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه
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اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه

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العرب اليوم - اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه

اللاعب الفلسطينى محمود السلمى
القاهرة - العرب اليوم

حصل النادى الأهلى مؤخراً على توقيع اللاعب الفلسطينى، محمود السلمى، الشهير بـ«ميسى غزة»، من خلال عقد طويل الأجل، رغم تواتر أنباء قبلها بساعاتٍ قليلة عن اقتراب انضمامه لصفوف الزمالك.

وأكد «محمود» أن الانضمام إلى الأهلى أكبر أندية أفريقيا شرف كبير له، خاصة أنه يشجع المارد الأحمر منذ صغره، موضحاً أنه وُجد فى القاهرة منذ أسبوع وبدأت المفاوضات، إلا أن الأمور حُسمت لصالح الأهلى فى اليومين الأخيرين.

واعترف «ميسى غزة» بوجود مفاوضات من جانب نادى الزمالك، بدأت عن طريق مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، الذى درب اللاعب الفلسطينى فى نادى اتحاد الشجاعية بغزة، حيث قام بعرضه على مسئولى الأبيض، لتبدأ مفاوضات مع وكيله لضمه دون أن يتحدث معه أى مسئول فى النادى بشكل مباشر.

وأضاف اللاعب أنه كان على وشك الانضمام للقلعة البيضاء، لكنَّ اتصالاً من علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالأهلى، غيّر كل الأمور، خاصة بعد مشاهدة «ميهوب» لمقطع فيديو خاص بمهاراته مع نادى اتحاد الشجاعية، وكان ذلك الاتصال سبباً فى إقناعه بتغيير وجهته واختيار الانضمام للنادى الأهلى، ليتوجه بعدها مع وكيل أعماله إلى منزل المهندس عدلى القيعى، حيث وقّع عقود انضمامه للأهلى على بياض، دون تحديد مدة التعاقد أو المقابل المادى الذى سيتقاضاه، وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن سر لقب «ميسى غزة»، كشف «محمود» أن الجماهير التى تشاهده شبَّهت طريقة لعبه بنجم برشلونة الإسبانى، ومنتخب الأرجنتين، فتمّ تلقيبه بـ«ميسى» منذ كان يلعب مع فريقه القديم قبل الانتقال لفريق اتحاد الشجاعية، مؤكداً أنه يعتبر محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، أيقونته ومثله الأعلى فى كرة القدم، مشيراً إلى أنه كان حريصاً على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بمهاراته وأهدافه، بالإضافة للنجم الكبير محمد أبوتريكة، أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدهم فى حياته.

واختتم «السلمى» تصريحاته بأنه تابع أخبار مرض «الخطيب»، وشعر بصدمة شديدة بعد معرفته بمرض أسطورة الأهلى، متمنياً له الشفاء العاجل، وتمنّى «ميسى غزة» أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلى، وأنه يحلم بتحقيق العديد من البطولات مع الفريق.

ومن جانبه، روى عمار السرساوى، المشرف الرياضى ومدير الكرة بنادى الوفاق بغزة «النادى السابق للاعب»، قصة اكتشافه للاعب بالصدفة، مؤكداً أنه كان يدرب ناشئى فريق الوفاق بغزة عام 2010، وأثناء التدريب خرجت الكرة من الملعب ليمسكها أحد الأطفال الذى كان يؤدى حركات لعبة «الجمباز»، مظهراً مهارات لافتة للنظر، فنادى الطفل وعرف منه أنه لا يمارس الكرة فى أى فريق، ليضعه تحت الاختبار لمدة شهر، ليطلب بعدها التكفل به، وتخصيص عائد مادى لمصاريف دراسته.

وظل «السلمى» مع الفريق حتى شارك فى بطولة بغزة لفرق ناشئى 97، ليسجل «ميسى غزة» ثلاثة أهداف «هاتريك» فى أول مباراة له بالبطولة، لكى يجذب متابعة مدرب منتخب ناشئى فلسطين الذى كان يتابع اللاعب وانبهر بما يقدمه وطلب منه أن يلعب خارج غزة لفرق أكبر.

وأشار «السرساوى» إلى أنه أطلق عليه لقب «ميسى» منذ أول يوم له فى تدريبات الفريق، لأن أسلوب لعبه يشبه البرغوث الأرجنتينى كثيراً ويحاول تقليده باستمرار، ويواظب على مشاهدة مقاطع «فيديو» له على الرغم من حبه الكبير وتشجيعه لفريق ريال مدريد، مضيفاً أن «السلمى» لعب للفريق الأول لنادى الوفاق وهو بعمر 17 عاماً، وانتقل لاتحاد الشجاعية منذ منتصف موسم 2016/2017 على سبيل الإعارة، ثم رشحه مصطفى نجم، مدرب الشجاعية ولاعب الزمالك السابق للانضمام لفريق ميت عقبة، إلا أن مفاوضات الأهلى كانت أكثر جدية وتمت سريعاً.

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اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه



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اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه اللاعب الفلسطيني محمود السلمي يوقع عقد مع الأهلي للانضمام إليه



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