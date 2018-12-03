الأهلي يجدد عقده مع مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا جدد عقده مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة، جاء ذلك عقب جلسة عقدها اليوم مع سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي أكد على تقديره لمؤمن ورغبته في استمراره ضمن صفوف الأهلي لاسيما أنه من اللاعبين المتميزين.