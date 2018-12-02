الأهلي يخطف ميسي العرب من الزمالك ويحصل على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم

حصل المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، على توقيع محمود السلمي، صانع ألعاب نادي الشجاعية الفلسطيني، الشهير بـ"ميسي" غزة، مواليد 97؛ لمدة خمسة مواسم، في حضور وكيل اللاعب، تامر النحاس.

وكان مسئولو نادي الزمالك، قد أبدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، وأجروا عدة اتصالات بـ"السلمي" وأحد أقاربه، واتفقوا على الأمور المادية، إلا أن دخول مسئولي الأهلي في الساعات الأخيرة أفسد صفقة انتقاله للفريق الأبيض.