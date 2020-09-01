موعد مباراة الثأر والوصافة بين الزمالك وبيراميدز وغيابات الفريقين

تتجه الأنظار نحو ملعب "الدفاع الجوي"، يوم الخميس المقبل، من أجل متابعة المباراة المثيرة بين بيراميدز والزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020 وتنطلق مباراة بيراميدز ضد الزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس، على ملعب "الدفاع الجوي"، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

ومن المنتظر أن تحمل هذه المواجهة الإثارة والندية معها، نظرا للظروف المحيطة بطرفي اللقاء، إذ يتساوىالزمالك وبيراميدز في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل فريق يحتلان به المركز الثاني خلف النادي الأهلي، متصدر جدول ترتيب البطولة، غير أن الزمالك تم إصدار عقوبة ضده بخصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم، لغيابه عن لقاء المارد الأحمر بالدور الأول واعتباره خاسرا أمام الأهلي.