مصدر بالزمالك يعلن حمدو الهوني وقع على رغبة الانتقال للزمالك

تواصل مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي مع نادي الترجي التونسي، من أجل المفاوضات على ضم الليبي حمدو الهوني لاعب الفريق، في ظل إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الشديد به، خاصة بعد ظهوروه بشكل مميز خلال الثلاثة مباريات التي خاضها الترجي أمام الأبيض، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر الأفريقي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أن حمدو الهوني موقع على رغبة من أجل الانتقال للنادي الأبيض، وأن مسئولي الترجي يريدون التعاقد مع الأنجولي أري بابل، الذي أنهى الزمالك التعاقد معه بشكل نهائي، وربما تحدث صفقة تبادلية في حال وصول الأمور التفاوضية بين الطرفين لمرحلة جيدة، خاصة وأن الزمالك يريد دعم صفوفه بلاعبين أجانب سوبر بعد التعاقد بشكل رسمي مع التونسي حمزة المثلوثي من النادي الصفاقسي.