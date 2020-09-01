الزمالك يجري تحليل كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز

بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز ويواجه نظيره نادي الزمالك نظيره نادي ، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز ويرغب الزمالك في مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته في المنافسة على المركز الثاني من جديد عقب تحقيق الفوز على نادي بهدف دون رد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري.