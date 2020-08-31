نجم الأهلي يتراجع عن الانضمام إلي بيراميدز

تراجع محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلي إنبي، عن الانتقال إلي نادي بيراميدز في الانتقالات الجارية، بعدما كان قد اتفق مع المسؤولين في الفريق السماوي على كافة بنود التعاقد الخاصة باللاعب، على أن تلبي إدارة التعاقدات بيراميدز، طلباتها من أجل الحصول على خدمات اللاعب وعلم "الكابتن" من مصادره الخاصة أن محمد شريف كان قد اتفق مع المسؤولين في بيراميدز على تقاضي مبلغ سنوي يقدر بـ 11 مليون جنيه مصري، من أجل الانتقال واللعب للفريق بداية من الموسم المقبل، ولكنه رفض تماما التوقيع على أي عقود، إلا بعد موافقة المارد الأحمر على رحيله.