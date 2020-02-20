إلغاء بطولة في اليابان استعدادا لأولمبياد طوكيو

قرر الاتحاد الياباني للرياضة البارالمبية، إلغاء بطولة دولية للبوتشيا، كانت مقررة أواخر فبراير الجاري، ضمن الفعاليات الاستعدادية لدورة طوكيو 2020؛ وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.









