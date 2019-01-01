اتحاد الكرة المصري يطلب تأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك من أجل تأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه فيتا كلوب أحد يومي 11 أو 12 يناير الجاري وذلك في اولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويطلب اتحاد الكرة تأجيل المباراة بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة أمام فريق سموحة يوم 8 من الشهر ذاته والمؤجلة من الأسبوع الثامن بالدوري الممتاز وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا فريق النادي الأهلي، مع كل من سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي