اتحاد الكرة يقرر إقامة المباريات الأفريقية للأهلي والزمالك في برج العرب

أخطر اتحاد الكرة المصري، مسئولي فريقي الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما الأفريقية على استاد الجيش ببرج العرب وذلك وفقًا لما أوصت به الجهات الأمنية.

ويأتي هذا القرار بسبب الأزمة التي نشبت قبل مباراة الزمالك والقطن التشادي بذهاب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية، حيث تم نقل المباراة إلى برج العرب، ولكن الفريق الضيف رفض أن يسافر إلى الإسكندرية وأعلن تمسكه باللعب في استاد بتروسبورت.

وأخطر ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، مسؤولي الأهلي والزمالك بأن هناك توصية أمنية بلعب مباريات القطبين على برج العرب، حتى يسمح بحضور الجماهير، وهو ما سينفذ في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر، أن الأهلي فاز على جيما أبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، فيما سحق الزمالك القطن التشادي بـ7 أهداف نظيفة.

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