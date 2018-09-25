قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والمستشار في الديوان الملكي، تري آل الشيخ، التخلي عن الاستثمار في الأندية الرياضية المصرية.
جاء قرار آل الشيخ، 37 عاما، في بيان قرأه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي على قناة بيراميدز التي يملكها المستثمر والمسؤول السعودي، الذي اشترى فريق "الأسيوطي" لكرة القدم في مصر وغير اسمه إلى "بيراميدز" وأبرم صفقات كبيرة مع لاعبين ومدربين لخوض الموسم الحالي للدوري. كما أطلق قناة فضائية تحمل الاسم ذاته.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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