قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والمستشار في الديوان الملكي، تري آل الشيخ، التخلي عن الاستثمار في الأندية الرياضية المصرية.

جاء قرار آل الشيخ، 37 عاما، في بيان قرأه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي على قناة بيراميدز التي يملكها المستثمر والمسؤول السعودي، الذي اشترى فريق "الأسيوطي" لكرة القدم في مصر وغير اسمه إلى "بيراميدز" وأبرم صفقات كبيرة مع لاعبين ومدربين لخوض الموسم الحالي للدوري. كما أطلق قناة فضائية تحمل الاسم ذاته.