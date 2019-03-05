أدت الخسارة القاسية التي تلقاها الريان القطري على يد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين، إلى استقالة مدرب الفريق، التركي بولنت أويغون.

وأعلن الريان القطري رسميا قبول استقالة مدربه بولنت أويغون، الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الخسارة أمام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي للريان على تويتر "مجلس إدارة نادي الريان يوافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول".

وقال أويغون، الذي تولى مهمته في أكتوبر الماضي خلفا للأرجنتيني رودولوفو أروابارينا، عقب الخسارة القاسية "أنا المسؤول عن الخسارة، وأتأسف لها"، متحدثا عن جزء أول في المباراة "خلال 40 دقيقة مميزة سجلنا هدفا"، وجزء ثان "هو الذي استقبلنا فيه الأهداف نتيجة عدم الحضور الذهني وبعض الأخطاء الفردية".

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للريان بعد اللتين تعرض لهما أمام السد 0-4 والشحانية 0-3 في الدوري القطري، الذي يحتل فيه الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة.