برشلونة سيطلب رسميا إعلانه بطلا للدوري الإسباني
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برشلونة سيطلب رسميا إعلانه بطلا للدوري الإسباني

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العرب اليوم - برشلونة سيطلب رسميا إعلانه بطلا للدوري الإسباني

نادي برشلونة
مدريد - العرب اليوم

يتجه نادي برشلونة لتقديم طلب للهيئات الرياضية الإسبانية لإعلانه بطلا رسميا لمسابقة "الليغا"، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء المسابقة مبكرا هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا وأعلن الاتحاد الإسباني و"رابطة الليغا" رسميا منذ عدة أيام، توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة أسبوعين على الأقل، كما أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي كورونا ونتيجة لهذه الإجراءات، باتت منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعيش فترة من عدم اليقين والتخبط، لم تشهدها المسابقة منذ 91 عاما ومن بين الخيارات المتداولة والرائجة حاليا، هي إلغاء منافسات الدوري الإسباني، بعد انقضاء 27 جولة فقط من أصل 38، واعتبار نتائج منافسات هذا الموسم ملغية.

لكن، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، ففي حال صدور قرار بإلغاء المسابقة هذا الموسم مبكرا، فإن نادي برشلونة سيطلب إعلانه بطلا رسميا لليغا، معتمدا على أنه تم لعب 70 في المئة من مباريات الدوري حتى الآن، وأنهى مرحلة الذهاب وهو في صدارة الترتيب وتوقعت الصحيفة أن يجد هذا المقترح مقاومة كبيرة من الغريم ريال مدريد، المنافس الرئيسي لـ"البلاوغرانا" على اللقب هذا الموسم ولا تنص اللوائح الحالية لرابطة الدوري الإسباني على إنهاء الدوري مبكرا، ولكن يمكن تطبيق هذا الإجراء في حال وجود قوة قاهرة ويتصدر برشلونة مسابقة "الليغا" برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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برشلونة سيطلب رسميا إعلانه بطلا للدوري الإسباني برشلونة سيطلب رسميا إعلانه بطلا للدوري الإسباني



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