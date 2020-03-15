بوتين يكلّف بتشكيل فريق عمل حكومي لمواجهة كورونا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين كلّف بتشكيل فريق عمل يتبع لمجلس الدولة الروسي، لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وورد في قرار الرئيس الروسي تكليف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين برئاسة فريق العمل المستحدث