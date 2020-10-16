شوبير يؤكد غياب كهربا أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مركب محمد الخامس، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "كهربا خارج قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مواجهة الوداد، لعدم اكتمال شفائه".وبدأ محمود كهربا، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، الخميس، على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة.وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له.وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.