يصطدم الأهلي بمنافسه مصر المقاصة، اليوم، الخميس، في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام الخامسة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو باحث عن تحقيق الفوز في تلك المباراة واقتناص الثلاث نقاط، للعودة من جديد إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

وعلى الجانب الآخر يسعى الفريق الفيومي الى تحقيق المفاجأة والفوز على المارد الأحمر ساعيًا للحفاظ على مركزه بالمربع الذهبي، خاصة بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويغيب عن النادي الأهلي 8 لاعبين للإصابة وهم أحمد فتحي ومحمد نجيب وجيرالدو ووليد سليمان ووليد أزارو ومروان محسن وحسام عاشور وأحمد الشيخ، فضلًا عن عدم الجاهزية الطبية لكل من باسم علي وصلاح محسن.

كما ستشهد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة غياب الظهير الأيسر وقلب الدفاع أيمن أشرف بداعي الإيقاف، بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء في مواجهات الدوري حتى الآن كانت أمام فرق النجوم والجونة وسموحة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس بترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة.