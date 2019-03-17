الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين
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"الفيفا" ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين

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العرب اليوم - "الفيفا" ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
لندن - العرب اليوم

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر تغريدة على تويتر، حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان، الذي قتل في الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرف يميني على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة في منطقة "كرايست تشيرش".
وأسفر الهجوم الذي شنه الأسترالي برينتون تارنت عن مقتل 50 شخصا، حسبما أعلن قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش اليوم الأحد.

وقال "الفيفا"، في تغريدته: " ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كرايست تشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات."

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الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين



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الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين



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