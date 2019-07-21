تعرّف على سر الرقم 50 الذي ارتداه هازارد

منذ الإعلان الرسمي لتعاقد ريال مدريد الإسباني مع إيدين هازارد، بات الرقم الذي سيرتديه صانع الألعاب البلجيكي محط اهتمام الصحافة الرياضية الأوروبية، فهازارد الذي اعتاد ارتداء القميص رقم 10 في مواسمه الأخيرة مع تشلسي الإنجليزي، ربما لن يتمكن من الحصول على رقمه المفضل الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب كرة في العالم.

كما أن تمسك الدومينيكاني ماريانو دياز بمكانه في الفريق الملكي يعني أنه سيحتفظ بالرقم 7، الذي ارتداه أساطير ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس.