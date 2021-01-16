قرار هام من الأهلي لنجومه

رفض مسؤولو الكرة بالنادي الأهلى الحديث عن رحيل أي لاعب أو أي عروض لضم لاعبين من الفريق أو مجرد التفكير في الأمر، ومنهم حسين الشحات الذي تحدث من قبل عن عروض إماراتية خاصة من نادي الوحدة الإماراتي ومحمد شريف الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ورغم أن مسؤولو الأهلي أكدوا أنهم لم يتلقوا أية عروض لضم حسين الشحات، إلا أن اللاعب اعترف بتلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية من عدة أندية خارجية وخاصة من الخليج وقال حسين الشحات فى تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإنتاج الحربي، إن بعض المسؤولين فى نادى الوحدة الإماراتي تحدثوا معه لكنه طلب منهم التحدث مع الأهلي لأنه مرتبط بعقد مع النادى ولن يرحل إلا إذا وافق الأهلي على ذلك.