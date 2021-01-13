حسين الشحات يطالب الجماهير بالدعاء لابنة شقيقه

طالب حسين الشحات لاعب الأهلي الجماهير بالدعاء لبنت شقيقه بعد إصابتها بثقب في القلب، وكتب جناح الأحمر عبر حسابه على «تويتر»: «برجاء الدعاء الخالص لي بنت أخويا محمد (مليكة) أن يتم الله شفاها على خير يا رب، ثقب في القلب ونقص في الأكسيجين، الدعاء لوجه الله بخالص النيه يا رب يا رب»، وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأولبالأهلي، طلب من حسين الشحات، جناح المارد الأحمر التركيز مع الفريق خلال الفترة الحالية، والابتعاد عن العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، مشددًا على أن الفريق مُقبل على ارتباطات مهمة في الفترة المقبلة، ولابد أن يكون الجميع في قمة تركيزه لتجاوز المرحلة الحالية، وتوسيع فارق النقاط مع منافسيه في بطولة الدوري.