انسحاب منافس الأهلي من كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انسحاب فريق "أوكلاند سيتي"، من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 2021 وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بلغ أوكلاند سيتي الفيفا اليوم أنه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية في ضوء جائحة COVID-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا!