الزمالك يحقق في اتهامات رئيس سانت إتيان

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب داخل نادي الزمالك بسبب تصريحات رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بعدما أكد أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل بيع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك للفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقرر مسؤولو القلعة البيضاء فتح باب التحقيق في الأمر من أجل التعرف على حقيقة تصريحات رئيس سانت إتيان، ومن جانبه طالب هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك رئيس النادي الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد وشدد هشام إبراهيم على أن الإدارة لن تسمح بتواجد أشخاص داخل نادي الزمالك يطلبون عمولات في أي صفقة، موضحًا أنه ستتم معاقبة من طلب عمولات في حالة ثبوت ذلك، وأضاف أنه يطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم".