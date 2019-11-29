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تعرف على موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

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العرب اليوم - تعرف على موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

الأهلي
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، المقرر إقامتها بملعب رادس في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الكاف الثامنة مساء "بتوقيت تونس"، التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا لإقامة المباراة بين الأهلي والنجم الساحلي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر التلفزيون التونسي الأرضي وقناة bein sports المشفرة.

وتعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي واحدة من أقوى المباريات داخل أركان القارة السمراء فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة جيدة من أبرز اللاعبين.
 

وضمّت قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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تعرف على موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة تعرف على موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة



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