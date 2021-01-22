نقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر مطلع أن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.وقالت الصحيفة إن "الحكومة اليابانية ستركز على استضافة الأولمبياد في طوكيو في الموعد التالي المتاح في 2032".