إيطاليا تسجيل 14,078 حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 521 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.