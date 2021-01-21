إسبانيا تسجل 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 404 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.