جيش الاحتلال يطلق صافرات الإنذار مجددا في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار مجددا في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.