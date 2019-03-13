أردوغان يواصل الحرب الكلامية مع نتنياهو ويرد على هجوم جديد

واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة الاتهامات والشتائم المتبادلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على أن تركيا لن تنجر وراء استفزازاته.