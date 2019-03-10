هجوم إعلامي رسمي حاد وغير مسبوق على أردوغان في مصر

خصصت مجلة "الأهرام العربي" المصرية المملوكة للدولة عددا خاصا هاجمت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بـ"راعي الإرهاب".

وانتقدت المجلة سياساته "الهوجاء التي جلبت مصائب على تركيا ودول المنطقة على حد سواء".

واستخدمت المجلة، التي تعتبر رسمية، في غلافها الخارجي صورة كاريكاتورية للرئيس أردوغان، وكتبت تحتها "الشيطان"، على حد وصفها، إلى جانب الإعلان عن مقال بعنوان "تناقضات أردوغانية" كتبه رئيس تحرير المجلة جمال الكشكي، تحدث فيه عن انزعاج الرئيس التركي من حضور القادة والرؤساء والزعماء للقمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ.