ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة
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ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة

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العرب اليوم - ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة

الرئيس الاميركي دونالد ترامب
واشنطن-العرب اليوم

ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة

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ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة ترامب يصف تقارير استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط بأنها أخبار زائفة



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على الرغم من نفيها خبر حملها، إلا أنَّ النجمة الأميركية ريهانا  تصر على إثارةِ الشكوك حول حملها من حبيبها السعودي الملياردير حسن جميل، إذ شوهدت بإطلالةٍ مثيرةٍ للجدل، وهي عبارة عن فستانٍ جلدي قصير محدد للجسم، بينما كانت تُخفي بطنها بذراعها. وبدأت شائعات حملها حين صرّحت بأنّها "ستُنجب ابنة سمراء البشرة"، وذلك في تعليقها حول كونها امرأةً سمراء وعن ما يمثله لها ذلك، حيث قالت: "أنا امرأةٌ سمراء ولدتني أمٌ سمراء وسأنجبُ ابنةً سمراء"، لتنطلق بعدها شائعة حملها عبر منصات التواصل الاجتماعي بسرعةٍ مذهلةٍ. وما أكد تلك الشائعة تداول صورةٍ لها وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا ضيّقًا يحتضن بطنها البارزة، من طراز "جيفنشي"، جعلت رواد مواقع التواصل يصدقون أنّها بالفعل حامل من صديقها حسن، وأنّها أجّلت إطلاق ألبومها بسبب انشغ...المزيد

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