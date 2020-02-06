

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.