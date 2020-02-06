قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، عقب اتهامات له بإعاقة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة.

وأكد ترامب أن الاتهامات الموجهة له، كانت بمثابة مؤامرات مستمرة منذ توليه السلطة في الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأميركي، أن الديمقراطيين "عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم". وأشار ترامب في حديثه حول قضية عزله إلى أن "هذه القضية كانت غير عادلة بالنسبة لي ولعائلتي والبلاد". وهاجم ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووصفها بأنها "إنسانة سيئة للغاية".