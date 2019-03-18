أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه سيتم منع أي احتجاج لمتظاهري "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.

وقال فيليب في بيان تلفزيوني: "ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات (السترات الصفراء) في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب بأضرار".