احتجاز 200 شخص من محتجي السترات الصفراء بعد أعمال شغب في الشانزليزيه""

أكد مكتب المدعي العام في باريس، الأحد، احتجاز 200 شخص من المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت- على خلفية أعمال العنف التي وقعت في الشانزليزيه.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" فإنه من بين المحتجزين 185 بالغا و15 قاصرا.

وشهدت فرنسا، السبت، أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في الأسبوع الثامن عشر من احتجاجات السترات الصفراء، وتحول شارع الشانزليزيه الشهير إلى ساحة حرب بعد أعمال تخريب وسلب ونهب، حيث تظاهر 32 ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا رفضا لسياسات ماكرون الاقتصادية إلا أن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى حرب بين الشرطة والمتظاهرين.