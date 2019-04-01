الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية على الحدود مع المكسيك

وجهت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن بالإسراع بنشر 750 عنصرا إضافيا من حرس الحدود على الحدود مع المكسيك.

وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي: "على هيئة حرس الحدود الإسراع بنقل موظفيها إلى المناطق الحدودية التي تشملها حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".