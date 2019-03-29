ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس الأميركي بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك في حال لم توقف الأخيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وقال ترامب للصحفيين في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، في معرض حديثه عن الحدود: "سنبقيها مغلقة لمدة طويلة. أنا لا ألعب اللعبات، وعلى المكسيك أن توقف ذلك".