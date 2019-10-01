العفو الدولية على السلطات العراقية ضبط النفس واحترام حرية التعبير
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العفو الدولية : على السلطات العراقية ضبط النفس واحترام حرية التعبير

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العرب اليوم - العفو الدولية : على السلطات العراقية ضبط النفس واحترام حرية التعبير

منظمة العفو الدولية
بغداد - العرب اليوم

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية بضبط النفس واحترام حرية التعبير.


وقالت المنظمة في بيان لها: “نتابع الاحتجاجات الدائرة حالياً في بغداد. فقد افاد شهود عيان من المجتمع المدني عن اندلاع مواجهات مع قوات الأمن، أدت إلى إصابة العشرات ومقتل ثلاثة بحسب مصادر إعلامية”.


واضافت: “نطالب السلطات بضبط النفس واحترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع وعدم استخدام الأسلحة النارية والعنف المفرط”.

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العفو الدولية على السلطات العراقية ضبط النفس واحترام حرية التعبير العفو الدولية على السلطات العراقية ضبط النفس واحترام حرية التعبير



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