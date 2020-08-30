الولايات المتحدة تسجل 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,934,824 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 182,149 حالة وفاة.