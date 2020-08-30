مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن يصرح الوضع الوبائي في العاصمة عمّان يدعو للقلق

قالت لجنة الأوبئة في الأردن مساء يوم الأحد، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير وأفادت اللجنة بأن المملكة لم تصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا بعد وشددت على أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات كورونا و"البروتوكول" جاء للحد منها إلى ذلك، قال محافظ العاصمة سعد الشهاب، إنه جرى يوم الأحد، عزل 13 بناية منها بنايتان في المقابلين، وبنايتان في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.