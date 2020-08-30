بريطانيا تسجل 1715 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البريطانية 1،715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي وتعد أكبر معدل للإصابات اليومية منذ الرابع من يونيو الماضي فيما أعلنت بريطانيا وفاة شخصا واحدا بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 41،478 شخصا، وفقا لوكالة رويترز وسجلت الصحة أمس السبت 1108 إصابة بالفيروس التاجي و12 وفاة.