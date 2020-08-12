أمريكا تطالب أردوغان بسحب المرتزقة من ليبيا

كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن إجراء السفير الأمريكي في طرابلس مباحثات مع مسئولين أتراك في أنقرة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا وقال حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " تشاور السفير نورلاند اليوم في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".