يتصاعد التوتر حول ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث تحشد نيودلهي تعزيزات عسكرية واعتقلت عشرات القادة المسلمين، مشددة في الوقت نفسه من حدة خطابها تجاه إسلام آباد.

وبدأ نحو عشرة آلاف من العسكريين الهنود اليوم السبت بالوصول إلى كشمير، بعد يوم من إصدار السلطات أمرا بنشر تعزيزات في المنطقة المضطربة التي تشهد دورة جديدة من التصعيد بين القوتين النوويتين على خلفية هجوم انتحاري أودى في 14 الشهر الجاري بأرواح 45 من عناصر القوات الخاصة الهندية.