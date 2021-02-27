التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة سادسة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، اعتراض طائرة مسيرة "مفخخة" سادسة، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وكان التحالف أعلن اعتراض خمس طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة الحوثي تجاه جنوب المملكة.