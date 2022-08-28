القبض على وافد تشبّه بالنساء لسرقة محل مجوهرات في الكويت

ضبطت قوات الأمن الكويتية يوم الأحد وافدا تنكر في زي نسائي للسطو على أحد محلات المجوهرات. وقالت إدارة الإعلام الأمني إن قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي ضبط شخصا وافدا تنكر بلبس النساء في أحد المجمعات التجارية بهدف سرقة أحد محلات المجوهرات. وأضافت أنه وعند الاشتباه به حاول الهرب فتمت السيطرة عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.