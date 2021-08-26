مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً
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مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً

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العرب اليوم - مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً

الجنود الأميركيين
واشنطن - العرب اليوم

 مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً

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مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً مسؤول أميركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابول إلى 13 قتيلاً



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