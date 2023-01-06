قتلى في حادث مرور شرق البلاد في الجزائر

سجلت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم، حادث مرور مروع راح ضحيته "8 قتلى" حسب بيان للحماية المدنية.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن "سيارة اصطدمت بشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية، دائرة بريكة ولاية باتنة، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص في حصيلة أولية 8".

وسجلت الجزائر حصيلة ثقيلة بسبب حوادث المرور، سنة 2022 حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط للقناة الإذاعية الأولى، حيث "سجلت أكثر من 5822 حادث مرور سنة 2022، بحصيلة وفيات بلغت 2512 شخص، و966 جريح".